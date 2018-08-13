Вт, 14.08.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»

Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Леонид Агутин

ФОТО: Скриншот с видео

Наставниками первого сезона шоу «Голос 60+» Первого канала станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Об этом SUPER стало известно во время  кастингов к проекту. Имя четвёртого наставника продюсеры шоу держат пока в секрете.

Шоу будет сосредоточено на поиске пожилых людей, обладающих вокальными талантами — отбор творческих старичков и старушек в проект длился несколько месяцев, а сам «старший Голос» стартует уже осенью в эфире Первого.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ