Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»
13 августа 2018, 18:20
Наставниками первого сезона шоу «Голос 60+» Первого канала станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Об этом SUPER стало известно во время кастингов к проекту. Имя четвёртого наставника продюсеры шоу держат пока в секрете.
Шоу будет сосредоточено на поиске пожилых людей, обладающих вокальными талантами — отбор творческих старичков и старушек в проект длился несколько месяцев, а сам «старший Голос» стартует уже осенью в эфире Первого.