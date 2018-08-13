Стали известны имена наставников шоу «Голос 60+»

Наставниками первого сезона шоу «Голос 60+» Первого канала станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Об этом SUPER стало известно во время кастингов к проекту. Имя четвёртого наставника продюсеры шоу держат пока в секрете.