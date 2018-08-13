Лера Кудрявцева родила дочь

На протяжении нескольких месяцев беременность Леры Кудрявцевой была одной из самых обсуждаемых тем среди ее поклонников. Муж телеведущей, хоккеист Игорь Макаров периодически интриговал фанатов, публикуя фотографии, на которых заметен округлившейся животик звезды. Сама же Лера предпочитала хранить молчание, а после и вовсе отказалась от участия в премии «МУЗ-ТВ», объяснив «СтарХиту», что в ее положении работа на долгих мероприятиях противопоказана.

Теперь же стало известно, что скрытная Кудрявцева все-таки стала матерью. Телеведущая родила в Москве, но пока предпочитает не распространяться о поле и выбранном имени для ребенка.

Напомним, что для Леры этот малыш станет уже вторым, а для Игоря Макарова первенцем. Старшему наследнику телеведущей Жану уже 28 лет, и недавно выяснилось, что молодой человек также в ближайшие недели должен стать отцом. Так что Кудрявцевой придется совмещать роли матери и бабушки.

Сама Лера невероятно счастлива, ведь она давно мечтала о пополнении в семье. Звезда активно готовилась к родам, то и дело советуясь с поклонниками в социальной сети по поводу обстановки в детской, прививок и наилучших кандидатур на пост няни.

Несмотря на жгучий интерес со стороны поклонников, пока Лера предпочитает не раскрывать подробности родов. Ранее телеведущая неоднократно отмечала, что не любит впускать кого-то в свою личную жизнь, и поэтому старается не афишировать взаимоотношения с супругом и другими членами семьи.

Так или иначе, поклонники уверены, что рано или поздно Лера опубликует первую фотографию новорожденного малыша, но пока им остается лишь поздравлять звезду со столь радостным событием.