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Сойти с ума и ожиреть! Эксперты предупредили об опасности проживания в однушках

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Boy In Playground With Residential Buildings In Background

ФОТО: Craig Robinson / PantherMedia / Craig Robinson

Маленькие квартиры медленно убивают своих жильцов. Недостаток личного пространства способствует развитию тяжелых недугов у владельцев однушек. Особенно сильно нехватка личного пространства может сказаться на детях. 

Тесные однокомнатные квартиры убивают своих жильцов. Такой вывод сделали медики, сообщает издание Dni

Ученые выяснили, что у проживающих в маленьких квартирах могут развиться расстройства психики, нервозность и апатия. Кроме того, высока вероятность быстрого распространению инфекций и ожирения.

Главная причина дискомфорта – обделенность личным пространством. У детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги – это следствие сниженного иммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развиться ожирение.

Эксперты рекомендуют придерживаться установленных норм — на одного жильца должно приходиться не менее десяти квадратных метров. По мнению врачей, особенно сильно нехватка пространства сказывается на детях, которые могут в однокомнатных квартирах вырасти в замкнутых закомплексованных людей. Также медики рекомендуют жильцам однушек больше заниматься спортом.

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