Сойти с ума и ожиреть! Эксперты предупредили об опасности проживания в однушках

Тесные однокомнатные квартиры убивают своих жильцов. Такой вывод сделали медики, сообщает издание Dni.

Ученые выяснили, что у проживающих в маленьких квартирах могут развиться расстройства психики, нервозность и апатия. Кроме того, высока вероятность быстрого распространению инфекций и ожирения.

Главная причина дискомфорта – обделенность личным пространством. У детей при отсутствии достаточного пространства для жизни наблюдаются хронические респираторные недуги – это следствие сниженного иммунитета. Кроме того, из-за ограниченности в движении у них может развиться ожирение.