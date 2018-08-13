Фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева отдыхают с детьми в Испании

Фотографиями из отпуска, в который они отправились вместе со своими детьми, пара делится в Instagram.

На этот раз в планах Ляйсан и Павла стояло посещение одной из самых старых достопримечательностей в Каталонии — Жироны. К слову, в несколько лет назад там снимали "Игру престолов", а теперь для всех фанатов проводят специальные экскурсии с гидом. В Барселоне они заселились в роскошный пятизведочный отель El Palace Hotel Barcelona в самом центре города.

"В Барселоне десятый раз и каждый, как первый. Радуемся, как дети, открываем новые места", — подписала фотографию Утяшева.

A post shared by Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) on Aug 11, 2018 at 2:52pm PDT

А вот участник "Камеди клаб" и шоумен Павел Воля решил пошутить над названием города, в который они приехали:

"С женой в Жироне жаждем жира", — написал он в своей публикации.

A post shared by Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on Aug 11, 2018 at 12:58am PDT

Родители приехали в отпуск не одни, с собой они взяли пятилетнего Роберта и трехлетнюю Софию, которых можно заметить в сториз бывшей гимнастки.

Напомним, Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. Спустя год у пары родился первый ребенок. Несмотря на свою публичность, они скрывают детей от фотографов и не показывают лица Роберта и Софии в социальных сетях.

A post shared by Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) on Aug 10, 2018 at 12:38am PDT

A post shared by Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) on Aug 13, 2018 at 3:53am PDT

A post shared by Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on Aug 10, 2018 at 12:35am PDT