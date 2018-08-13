В мини-шортах и тельняшке: Вера Брежнева показала шикарную фигуру
13 августа 2018, 15:15
Певица и актриса Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новую фотографию, пишет Сегодня.
Как можно заметить, на Вере надета полосатая черно-белая тельняшка и очень короткие джинсовые шорты, подчеркивающие ее идеальные стройные ноги. Дополнением к образу послужили массивные солнцезащитные очки и золотые серьги в виде колец.
"Выходной он такой, ничего не хочется делать. Я одна такая?" – подписала звезда.
Поклонники, как обычно, усыпали звезду комплиментами: "Шикарная", "Праздник в жизни Костяна", "Балдею от Веры" - написали некоторые из них.