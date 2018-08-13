Пн, 13.08.2018
Галерея: знаменитые красавицы посетили праздник шампанского на одной из самых популярных террас Таллинна СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • В мини-шортах и тельняшке: Вера Брежнева показала шикарную фигуру

В мини-шортах и тельняшке: Вера Брежнева показала шикарную фигуру

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Вера Брежнева.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Певица и актриса Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram новую фотографию, пишет Сегодня.

Как можно заметить, на Вере надета полосатая черно-белая тельняшка и очень короткие джинсовые шорты, подчеркивающие ее идеальные стройные ноги. Дополнением к образу послужили массивные солнцезащитные очки и золотые серьги в виде колец.

"Выходной он такой, ничего не хочется делать. Я одна такая?" – подписала звезда.

 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

Поклонники, как обычно, усыпали звезду комплиментами: "Шикарная", "Праздник в жизни Костяна", "Балдею от Веры" - написали некоторые из них.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ