В мини-шортах и тельняшке: Вера Брежнева показала шикарную фигуру

Как можно заметить, на Вере надета полосатая черно-белая тельняшка и очень короткие джинсовые шорты, подчеркивающие ее идеальные стройные ноги. Дополнением к образу послужили массивные солнцезащитные очки и золотые серьги в виде колец.

"Выходной он такой, ничего не хочется делать. Я одна такая?" – подписала звезда.

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Aug 11, 2018 at 9:00am PDT