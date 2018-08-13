Ого! Хайди Клум вышла в свет В платье с прозрачной юбкой

По такому случаю 45-летняя модель выбрала легкое платье с глубоким декольте, прозрачной юбкой и пояском на талии от бренда Azzaro. Дополнила образ Хайди босоножками черного цвета и металлическим клатчем. Ее спутник подошел к вопросу проще, надев белую майку, брюки и пиджак в тонкую голубую полоску.