Врачи поставили теряющей вес Джоли неутешительный диагноз

Руководитель российского Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова прокомментировала состояние знаменитости. По словам специалиста, человеку, который слишком зациклен на мнимых недостатках своего тела, вероятнее всего необходимо обратиться за медицинской помощью, передают Dni.

«Есть такое определение для этого типа психического расстройства, это дисморфомания или навязчивая мысль о внешнем недостатке и с реальностью это не имеет ничего общего. Это всего лишь мысль. Иногда речь об одном недостатке, иногда – о нескольких», – цитирует Анну Коршунову НСН.

Психотерапевт отметил, что в этом случае неправильным будет пытаться исправить этот изъян, так как объективно его может не существовать. И даже если от него избавиться, навязчивые мысли не уходят.

Врач-психиатр рекомендует обращаться к психологу если думы о внешнем несовершенстве начинают занимать слишком много времени. А уж если случай сложный и терапия не дает результатов, то необходимо идти к психиатру. «Есть препараты, которые позволяют снизить мозговую активность в этой области. Так что Джоли, обратившись к специалисту, сделала правильно», – считает Анна Коршунова.

Медики советуют сладить за тем сколько времени занимают эти навязчивые мысли. Если предполагаемые недостатки лишают радости жизни и реального общения, то необходимо обращаться за помощью.