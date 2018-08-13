Четыре самые опасные привычки в жизни человека

Современные люди проводят многочисленные часы в сидячем положении - они сидят за компьютерами, на своих рабочих местах, в транспорте или за рулем собственного автомобиля. Медики рекомендуют не проводить в позе сидя более одного часа, в идеале нужно вставать и разминаться каждые полчаса. Но этими рекомендациями большинство пренебрегает, пишет Medikforum.

Меж тем, длительное время в сидячем положении на протяжении дня исследователи оценивают как серьезный фактор влияния на развитие сразу нескольких видов онкологии – рак легких, кишечника, молочной и предстательной желез, сообщили «Известия».

Другая крайне опасная привычка – чрезмерная увлеченность мясными продуктами и сыром. Эти продукты являются богатыми источниками животного белка, который, по словам научных специалистов, содержит в себе много гормонов, способных активировать раковые клетки.

Приготовление пищи на газу ученые также причислили к ряду пагубных для человека. Работающая газовая плита становится причиной того, что в воздух попадает высокая доза окиси углерода, двуокиси азота и формальдегида – веществ, которые отравляют организм при курении табака.