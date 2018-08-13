Четыре самые опасные привычки в жизни человека

Если над этими привычками нет жесткого контроля, последствия могут оказаться самыми неблагополучными, вплоть до развития онкологических заболеваний, предостерегли специалисты. Одной из наиболее вредных для человека ученые считают малоподвижность.
Современные люди проводят многочисленные часы в сидячем положении - они сидят за компьютерами, на своих рабочих местах, в транспорте или за рулем собственного автомобиля. Медики рекомендуют не проводить в позе сидя более одного часа, в идеале нужно вставать и разминаться каждые полчаса. Но этими рекомендациями большинство пренебрегает, пишет Medikforum.
Меж тем, длительное время в сидячем положении на протяжении дня исследователи оценивают как серьезный фактор влияния на развитие сразу нескольких видов онкологии – рак легких, кишечника, молочной и предстательной желез, сообщили «Известия».
Другая крайне опасная привычка – чрезмерная увлеченность мясными продуктами и сыром. Эти продукты являются богатыми источниками животного белка, который, по словам научных специалистов, содержит в себе много гормонов, способных активировать раковые клетки.
Приготовление пищи на газу ученые также причислили к ряду пагубных для человека. Работающая газовая плита становится причиной того, что в воздух попадает высокая доза окиси углерода, двуокиси азота и формальдегида – веществ, которые отравляют организм при курении табака.
Завершает четверку самых опасных привычек нехватка сна. Исследование, проводившееся учеными из Университета Чикаго, показало, что хронический недосып увеличивает экспрессию рака, а также подавляет иммунные ресурсы организма на начальной стадии развития рака.