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  • ЧП в Ипании: танцпол с сотнями людей рухнул в воду после просьбы рэпера попрыгать

ЧП в Ипании: танцпол с сотнями людей рухнул в воду после просьбы рэпера попрыгать Пострадали более 250 человек: фото и видео

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В испанском городе Виго 266 человек пострадали в результате обрушения конструкций во время концерта на набережной, сообщает газета Faro de Vigo.

Более 250 человек пострадали на фестивале O Marisquiño в Испании. Инцидент произошел во время выступления рэпера Rels B. Деревянная платформа на набережной обрушилась в воду, 266 человек получили травмы. Пятеро серьезно пострадали, из них двое — несовершеннолетние. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Как заявил региональный министр Санидаде Хесус Васкес Альмунья, угрозы жизням пострадавших нет.

По словам очевидцев, когда люди упали в воду, началась паника. 16-летняя девочка, которая оказалась среди посетителей концерта, рассказывает, что пострадавшие не могли выбраться и падали друг на друга. «Я не дотронулась до воды, потому что подо мной было очень много людей», — добавила она.

По данным издания, танцпол обрушился после того, как Rels B попросил толпу прыгать.

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