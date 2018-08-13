Не рассказывайте все подруге! Мэрилин Керро объяснила, почему это может быть опасно

«Возьмем кружку – сейчас она полна кофе. Это моя энергия рода. Я могу ею поделиться, но не могу ее пополнить. И оттого, как я буду расходовать эту энергию, как быстро ее раздавать, очень многое зависит в моей жизни. Вообще немногие это понимают», — начала в своем микроблоге Мэрилин Керро.

По мнению эстонки, ныть и жаловаться на жизнь другим людям — значит обеспечить себя бессилием и неспособностью решать проблемы. «Вот, например, я могу встретиться с подругой и буду говорить в негативном ключе: “У меня все плохо, у меня все не так”. Я говорю, говорю, говорю, говорю... И отдаю свою жизненную энергию. Когда мы в минусе – мы отдаем больше, чем когда в плюсе. Но в это же время можно не жаловаться на жизнь, и где-то в другой момент появятся силы, чтобы не трепать языком, а действовать».

Керро считает, что именно из-за любви поболтать среди лидеров этого мира так мало женщин. «Женщина в день использует в среднем 12000 слов. Мужчина – 7000. А теперь давайте посмотрим, кто занимает лидирующие позиции во всем мире? Мужчины. Потому что они не теряют свою энергию. Они действуют. А мы, женщины: бла-бла-бла, всю свою силу отдали... Потом выходим от подруги уставшими... Тот, кто контролирует свою речь, имеет больше шансов стать лидером», — подытожила свой пост Мэрилин.