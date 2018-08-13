MJ YoungFest в Таллинне: Элджей, ЛСП, Мальбэк ft. Сюзанна и другие на одной сцене

Впервые на одной сцене выступят российские звезды - рэперы Элджей и ЛСП, группа Мальбэк ft. Сюзанна, а также Soon и Alisha. Список артистов будет дополняться!​

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