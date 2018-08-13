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  • MJ YoungFest в Таллинне: Элджей, ЛСП, Мальбэк ft. Сюзанна и другие на одной сцене

MJ YoungFest в Таллинне: Элджей, ЛСП, Мальбэк ft. Сюзанна и другие на одной сцене Розыгрыш билетов внутри!

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ФОТО: Promo

7 декабря в столичном ледовом холле Tondiraba состоится грандиозный молодежный фестиваль MJ YoungFest

Впервые на одной сцене выступят российские звезды - рэперы Элджей и ЛСП, группа Мальбэк ft. Сюзанна, а также Soon и Alisha. Список артистов будет дополняться!​

Билеты уже в продаже ЗДЕСЬ! Если вы поторопитесь, то сможете купить билеты всего за 25 евро! Количество ограничено.

ФОТО: Promo

ВНИМАНИЕ! Только для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает 6 билетов на фестиваль MJ YoungFest. Ищите условия розыгрыша на нашей официальной страничке в Facebook. Имена победителей мы объявим во вторник, 21 августа! Удачи в игре!

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