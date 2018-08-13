MJ YoungFest в Таллинне: Элджей, ЛСП, Мальбэк ft. Сюзанна и другие на одной сцене Розыгрыш билетов внутри!
13 августа 2018, 12:05
7 декабря в столичном ледовом холле Tondiraba состоится грандиозный молодежный фестиваль MJ YoungFest.
Впервые на одной сцене выступят российские звезды - рэперы Элджей и ЛСП, группа Мальбэк ft. Сюзанна, а также Soon и Alisha. Список артистов будет дополняться!
Билеты уже в продаже ЗДЕСЬ! Если вы поторопитесь, то сможете купить билеты всего за 25 евро! Количество ограничено.
ВНИМАНИЕ! Только для своих читателей портал Limon.ee разыгрывает 6 билетов на фестиваль MJ YoungFest. Ищите условия розыгрыша на нашей официальной страничке в Facebook. Имена победителей мы объявим во вторник, 21 августа! Удачи в игре!