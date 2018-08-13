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Величайшая певица в истории находится при смерти: у нее диагностирован рак

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FILE - This July 25, 2012 file photo shows Aretha Franklin performing at the NOKIA Theatre L.A. LIVE in Los Angeles. Franklin is taking off the month of June. A spokesman for the 71-year-old singer says Franklin will reschedule two shows and resume her touring schedule in July. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, file) / SCANPIX Code: 436

ФОТО: Chris Pizzello / AP

Американская певица Арета Франклин находится при смерти. Об этом сообщил кинокритик Роджер Фридман в своей колонке на портале Showbiz 411.

По его словам, 76-летняя королева соула серьезно больна, семья собралась у ее постели. Близкие артистки просят поклонников помолиться за нее.

В 2010 году у Франклин диагностировали рак. Ее последнее выступление состоялось в ноябре 2017-го для фонда борьбы со СПИДом, основанного певцом Элтоном Джоном.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

ФОТО: RICK DIAMOND / AFP

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