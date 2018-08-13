Розыгрыш билетов! Наташа Королева едет в Таллинн с красочным шоу

Наташа Королева – поп-певица, получившая всенародную любовь после выхода альбома «Желтые тюльпаны», записанного совместного с Игорем Николаевым. Среди ее песен – такие хиты, как «Маленькая страна», «Чуть-чуть не считается», «Синие лебеди» и десятки других лиричных баллад и зажигательных танцевальных композиций.

После выхода первого альбома популярность Наташи Королевой начала буквально зашкаливать. «Желтые тюльпаны» вывели девушку в финал главного музыкального конкурса страны – «Песни года». Стадионы и концертные площадки были переполнены, поклонники охапками несли любимой артистке желтые тюльпаны.

В 1992 году свет увидела пластинка «Дельфин и русалка», и творческий тандем Игоря Николаева и Наташи Королевой отправился в грандиозный гастрольный тур по городам России с одноименной программой, за следующие три года покорившей не только отдаленные уголки России, но и крупные города США, Израиля и Германии.

В 1995 году вышел второй исключительно сольный альбом Королёвой, «Конфетти», состоявший из одиннадцати песен. Среди них была и композиция «Маленькая страна», вскоре покорившая федеральный теле- и радиоэфир, превратившись в бессмертный шлягер для детей и взрослых, продолжающих верить в сказку.

В 2000 году Королева задумалась о профильном образовании и поступила на актерский факультет ГИТИСа, который закончила три года спустя.

В 2002 году певица выпустила сборник лучших хитов, озаглавленный «Осколки прошлого». В него вошли 14 хитов Королёвой, а также новая песня «Чуть-чуть не считается». «Что стало теперь со мной? А жизнь продолжается», – разносилось из каждого радио страны.

Следующий альбом Наташи Королевой был записан совместно с ее новым избранником Сергеем Глушко, также известным под псевдонимом Тарзан. Пластинка называлась «Веришь или нет». Три года спустя пара представила еще одну совместную работу под названием «Рай там, где ты». Одноименный альбом вышел при поддержке ювелирного дома «Кристалл мечты», лицом которого Наташа являлась с августа 2006.

На сцене Концертного дома Alexela Наташа Королева представит новую современную концертную программу. «Магия Л» - это большое красивое шоу, в котором есть новейшие сценические технологии, уникальные декорации, оригинальные хореографические номера, живой звук, интерактив со зрительным залом, премьеры песен и уже полюбившиеся хиты!

Не пропустите большой концерт Наташи Королевой!