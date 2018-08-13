Денег нет: «Евровидение» в Израиле, скорее всего, не состоится

Глава Совета Израильской корпорации телерадиовещания Гиль Омер направил премьер-министру Биньямину Нетаньяху письмо. Он предупредил: если в течение двух дней корпорация не переведет Европейскому вещательному союзу (EBU) 12 миллионов евро, Израилю придется отказаться от проведения "Евровидения".

По правилам смотра европейской самодеятельности, страна, которая выиграла конкурс, должна внести залог, гарантирующий проведение мероприятия у себя через год. В случае отказа средства останутся у оргкомитета. Срок, в который Израиль должен был перевести деньги, давно истек, и лишь в порядке исключения его продлили до 14 августа.

Гиль Омер отметил, что не получил разъяснений относительно готовности государства инвестировать в "Евровидение". А вкладывать деньги в конкурс на свой риск желания нет, ведь его проведению могут помешать война, призывы к бойкоту со стороны пропалестинских организаций, да мало ли что! И все, плакали тогда миллионы.

Омер подчеркнул, что гендиректор Минфина обещает лишь вынести на рассмотрение кабинета министров вопрос об участии государства в покрытии 50-миллионного залога в случае отмены конкурса по форс-мажорным обстоятельствам. Он дал понять, что бюджет не предусматривает таких расходов.

В ответ на это письмо, как сообщает сайт israelinfo.co.il, близкий к Нетаньяху источник заявил: "Правительство не было и не будет гарантом ни для одной организации или структуры. Они провалят "Евровидение" из-за того, что транжирят деньги". Таким образом, страна опозорится, если сорвет "Евровидение".

Напомним, что конкурс этого года выиграла Нетта Барзилай, которую в шутку называют "новым секретным оружием Израиля". По итогам голосования жюри и зрителей зажигательная песня Toy набрала 529 баллов. Израиль победил в "Евровидении" четвертый раз – страна праздновала триумф в 1978, 1979 и 1998 годах.