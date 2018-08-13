Пн, 13.08.2018
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Фото: Эмили Ратаковски показала внушительный зад

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Emily Ratajkowski releases a photo on Instagram with the following caption: "\u264a\ufe0f". Photo Credit: Instagram *** No USA Distribution *** For Editorial Use Only *** Not to be Published in Books or Photo Books *** Please note: Fees charged by the agency are for the agency’s services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material.

ФОТО: Instagram / Instagram

27-летняя американская модель выложила ролик в Instagram, где у нее 19 млн подписчиков, и вызвала бурное обсуждение в комментариях.

Эмили поделилась снимком из ванной комнаты, где она, выгнув спину, прислонилась к зеркалу в облегающем платье. В подписи она разместила только эмоджи со знаком зодиака Близнецы. Девушка родилась под этим созвездием, но, похоже, это не единственная причина для такого символа. Ратаковски продемонстрировала своего "более сексуального" близнеца.

ФОТО: Instagram / Instagram

Если посмотреть внимательнее, можно заметить кое-что странное в отражении. У достаточно худой модели в зеркальном мире почему-то появились гипертрофированные ягодицы, которые напоминают знаменитое достоинство ещё одной брюнетки — Ким Кардашян.

Необычные формы и вызвали дискуссию в комментариях. Многие выдвинули самую очевидную версию — что это фотошоп. Но некоторые предложили варианты поинтереснее.

"Что случилось с твоей попой в зеркале?", "Под платьем футбольный мяч?", "Красотки-близнецы", - пишут комментаторы. 

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