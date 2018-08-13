Фото: Эмили Ратаковски показала внушительный зад

27-летняя американская модель выложила ролик в Instagram, где у нее 19 млн подписчиков, и вызвала бурное обсуждение в комментариях.
Эмили поделилась снимком из ванной комнаты, где она, выгнув спину, прислонилась к зеркалу в облегающем платье. В подписи она разместила только эмоджи со знаком зодиака Близнецы. Девушка родилась под этим созвездием, но, похоже, это не единственная причина для такого символа. Ратаковски продемонстрировала своего "более сексуального" близнеца.
Если посмотреть внимательнее, можно заметить кое-что странное в отражении. У достаточно худой модели в зеркальном мире почему-то появились гипертрофированные ягодицы, которые напоминают знаменитое достоинство ещё одной брюнетки — Ким Кардашян.
Необычные формы и вызвали дискуссию в комментариях. Многие выдвинули самую очевидную версию — что это фотошоп. Но некоторые предложили варианты поинтереснее.
"Что случилось с твоей попой в зеркале?", "Под платьем футбольный мяч?", "Красотки-близнецы", - пишут комментаторы.