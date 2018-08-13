Фото: Эмили Ратаковски показала внушительный зад

Эмили поделилась снимком из ванной комнаты, где она, выгнув спину, прислонилась к зеркалу в облегающем платье. В подписи она разместила только эмоджи со знаком зодиака Близнецы. Девушка родилась под этим созвездием, но, похоже, это не единственная причина для такого символа. Ратаковски продемонстрировала своего "более сексуального" близнеца.