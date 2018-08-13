Гороскоп на сегодня: сюрпризы для Тельца, трудный день для Раков

День не будет приятным и легким – он принесет трудности, для преодоления которых придется приложить усилия, и проблемы, требующие решения. Звезды подготовили для нас своеобразный урок, и те, кто проанализировал свои ошибки и отказался от ложных убеждений, извлекут из него немало пользы, пишет Dvorec.
Овен
Недостаток жизненной энергии плохо сказывается не только на самочувствии, но и на настроении Овнов. В целом день для них будет достаточно удачным, но представители этого знака постоянно ищут некий «подвох», и даже в самом выигрышном стечении обстоятельств видят лишь негативные стороны. Это, пожалуй, единственная неблагоприятная тенденция дня, но справиться с ней смогут лишь те, кто возьмется за дело серьезно и осознанно: обычного «слепого» оптимизма Овнов будет недостаточно.
В отношениях с окружающими избегайте «экспериментов», не нарушайте установившегося равновесия. Сохранив мир сегодня, вы убережете себя и своих близких от напрасных переживаний.
Телец
Тельцов ожидает вполне удачный с профессиональной точки зрения день. Однако обойтись вовсе без проблем и трудностей все же не удастся; сегодня в зоне влияния негативных тенденций находятся отношения с окружающими, и поладить будет трудно как новыми знакомыми, так и с близкими людьми. Особенно остро стоят финансовые вопросы; день категорически не подходит для обсуждения покупок и инвестиций, планирования бюджета.
Предупреждают звезды и о возможности неприятностей в путешествиях; ограничьтесь короткими поездками, а еще лучше – прогулками. Жизненный потенциал высок. Чрезвычайно полезными будут косметические процедуры, как салонные, так и домашние.
Близнецы
В целом день неплохой, хотя и не богатый на головокружительные возможности и судьбоносные встречи. Зато у вас будет возможность передохнуть, обрести душевное равновесие, избавиться от груза лишних эмоций. В такие дни хорошо заниматься несложными повседневными делами, отложив работу над проектами, требующими изобретательности, фантазии, творческого подхода. Возможны проблемы с восприятием и анализом новой информации, трудности в учебе.
Личные отношения спокойны и комфортны, нет бури страстей, но и поводов для конфликтов не возникает. Возможны романтические увлечения; тут ваша задача – не торопить события и вести себя естественно. Притворство неуместно ни в семейных, ни в дружеских отношениях.
Рак
Избежать разочарований Ракам сегодня едва ли удастся. Основные проблемы связаны с работой; здесь возможны не только реальные проблемы, но и мнимые трудности, порожденные недостатком взаимопонимания с коллегами и руководством. Важно правильно понимать поступающие распоряжения, опираться на факты, а не предположения. Ваши выводы, которые, на первый взгляд, кажутся непоколебимо логичными, могут быть опровергнуты после получения дополнительной информации; такие ситуации не идут на пользу авторитету.
Зато в сфере романтических отношений картина прямо-таки безупречная, звезды стараются на славу. Многие Раки в этот день примут решение о вступлении в брак или начале совместной жизни с любимым человеком.
Лев
День спокойный, не слишком перспективный и многообещающий. Придется заниматься решением финансовых вопросов, а некоторым представителям знака – искать дополнительные источники доходов. Весьма напряженными становятся отношения с членами семьи, у многих Львов появляется желание убежать от домашних проблем в работу или развлечения; увы, ни тяжкий труд, ни бурное веселье не принесут абсолютной радости и забыть о трудностях не заставят.
Подходящий день для доверительного общения с любимым человеком, можно обсуждать сложные, но важные для обоих вопросы. Помните, что ваши уступки не должны быть безграничными, но все же немного гибкости развитию отношений определенно не повредит.
Дева
Наступил подходящий день для принятия важных решений и составления долгосрочных планов. Сегодня вы не только здраво оцениваете свои силы и возможности, но и можете, оценив окружающих, понят, кто на что способен, кто к чему стремится. Способность разбираться в тайных мотивах поступков людей, с одной стороны, облегчает вам жизнь, с другой – разбивает иллюзии, расставаться с которыми не всегда приятно. Последняя тенденция, к сожалению, особенно ярко проявляется в сфере личных отношений.
К «неприятностям» этого дня можно отнести и общее снижение жизненного потенциала. Однако своевременные оздоровительные процедуры вкупе с занятиями спортом и отдыхом на свежем воздухе позволят быстро взять себя в руки.
Весы
День достаточно удачный с профессиональной точки зрения. Трудности в работе не исключены, но появление их вполне предсказуемо и сюрпризом для вас не станет. Кроме того, сегодня вы сможете опираться на прежние заслуги, ваш авторитет останется непоколебимым, даже если не всегда ваши решения и поступки будут безупречны. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение крупного вознаграждения за ранее проделанную работу.
Эмоциональный фон нестабилен, сегодня ваше настроение будет переменчивым, и страдать от этого придется, в первую очередь, любимому человеку. Весам, не нашедшим еще своей «половинки», звезды советуют воздержаться от новых знакомств или, по крайней мере, быть разборчивее в контактах.
Скорпион
День подходит как для работы, так и для отдыха, но у Скорпионов возникают проблемы в общении, а также трудности с правильным распределением времени. Вы беретесь то за одно дело, то за другое, и подобное непостоянство едва ли будет одобрено руководством или старшими членами семьи. Зато вашу способность молниеносно подхватывать новые идеи высоко оценят друзья и любимый человек.
Финансовая картина кажется стабильной и благоприятной, однако от необязательных расходов звезды все же советуют воздержаться. Сегодня вы склонны к немотивированным приобретениям, покупкам, которые лишь ненадолго поднимают настроение; отложите шопинг и поищите другие способы восстановить душевное равновесие.
Стрелец
Благоприятный день для решения важных проблем. Вообще, чем более значительные цели ставят перед собой Стрельцы, тем более заметными будут их успехи, причем касается это как профессиональной, так и личной сферы. Лишь в расходах звезды советуют быть скромнее: сегодня вы склонны тратить больше, чем следовало бы, и проявлять легкомыслие, о котором позже придется жалеть.
Вероятны проблемы у тех, кто планирует посетить какие-то общественные мероприятия: в многолюдных местах вы будете чувствовать себя дискомфортно, да и неприятные встречи не исключены. Лучше провести свободное время дома, в кругу близких людей.
Козерог
День неспокойный, напряженный. Едва ли Козероги будут чувствовать себя комфортно: слишком часто придется менять свои планы, приспосабливаться к обстоятельствам. Не будет радовать и поведение любимого человека: о взаимопонимании и доверии остается только мечтать, а вот поводов для упреков и критики оказывается предостаточно. От старших друзей и родственников можно получить массу полезных советов, но воспользоваться ими удастся несколько позже.
Финансовая картина очень благоприятна, можно рассчитывать на выгодные сделки и значительные денежные поступления. Новые возможности для профессионального роста появляются у тех, кто по роду своей деятельности много времени проводит в поездках, на встречах с разными людьми.
Водолей
Водолеям стоит свести к минимуму общение с неприятными особами – подобные контакты негативно отразятся не только на настроении, но и на самочувствии представителей данного знака. Зато с теми, кто вам симпатичен, стоит провести максимум времени; день идеально подходит для дружеских встреч, романтических свиданий и семейного отдыха.
Трудности возможны в поездках, долгая утомительная дорога может стать причиной обострения хронического заболевания. С профессиональной точки зрения день вполне благоприятен, однако рассчитывать звезды советуют, в первую очередь, на себя, а не на добровольных помощников.
Рыбы
День в целом удачный, хотя необыкновенно благоприятным, да и просто из ряда вон выходящим назвать его нельзя. Просто сегодня Рыбы не упускают открывающихся возможностей, действуют решительно, а потому добиваются успеха. Кроме того, звезды помогают найти надежных союзников, а также восстановить связи, которые были разорваны из-за недоразумения.
Проблемы в семье не исключены, но непреодолимых преград не возникнет; природная интуиция, деликатность и чувство такта помогут вам сгладить острые углы. Вероятно получение заманчивых предложений о сотрудничестве; помните, что на подарки судьбы рассчитывать не стоит, но и награда за труды ваших ожиданий не обманет.