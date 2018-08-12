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Анджелина Джоли срочно госпитализирована c истощением

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Angelina Jolie.

ФОТО: Emmanuel Dunand / AFP/Scanpix

В больнице звезда пробудет около двух недель. На это время работа над фильмом "Малифисента-2", в котором она сейчас снимается, будет приостановлена.

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в лечебницу с психическим расстройством на фоне сильного истощения, пишет Лайф со ссылкой на The Hollywood Life.

По информации издания, у звезды снова возникла навязчивая мысль о том, что она имеет лишний вес. В результате Джоли похудела до 44 кг при росте 170 см и продолжила худеть.

Сообщается, что актриса уже ложилась в эту клинику. Несколько лет назад сотрудники данного медучреждения помогали ей побороть анорексию.

Напомним, самая красивая пара Голливуда Анджелина Джоли и Бред Питт решили разойтись, сейчас в самом разгаре бракоразводный процесс. Однако адвокат актрисы решил не продолжать с ней сотрудничество из-за того, что она "жаждет крови и хочет уничтожить Брэда Питта как отца".

ФОТО: Andrew Kelly / REUTERS/Scanpix

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