Холодный яд: назван вид смертельно опасного мороженого

Медики предупреждают, что мороженое может быть опасным для вашего здоровья. Если оно растаяло и застыло снова, то из сладкого десерта с большой вероятностью превратится в холодный яд, пишет Сегодня.

Один из самых больших рисков – размораживание. Это очень опасно и может вызвать кишечные инфекции, – предостерегает диетолог Людмила Гончарова.

"Повторная заморозка для мороженого запрещена. Как только вы размораживаете мороженое, оно теряет все свои биологические свойства. Вы не получаете ни полезных жиров, ни полезных веществ. При размораживании в продукт попадают бактерии, которые начинают размножаться", – говорит эксперт.

Специалисты рекомендуют все же выбирать мороженое в упаковке и обязательно обращать внимание на состав продукта.