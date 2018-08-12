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  • Прямо перед Горхоллом! Эстонская певица разделась в центре города

Прямо перед Горхоллом! Эстонская певица разделась в центре города ФОТО!

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Laura Põldvere proovis teenindajaametit

ФОТО: Tiit Mõtus

В последнее время эстонская певица Лаура Пылдвере, которая представила Эстонию на «Евровидении» в прошлом году в дуэте с Койтом Тооме, серьезно увлеклась танцами на шесте.

И увлеклась она ими настолько, что уже довольно уверенно чувствет себя на пилоне и даже отважилась на фотосессию, которая прошла в самом центре Таллинна. 

На фото Лауру запечатлели в довольно откровенном наряде - ярко-розовые трусы и необычных топ на снимке привлекают к себе все внимание. 

Смотри фото!

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