Прямо перед Горхоллом! Эстонская певица разделась в центре города ФОТО!
12 августа 2018, 9:55
В последнее время эстонская певица Лаура Пылдвере, которая представила Эстонию на «Евровидении» в прошлом году в дуэте с Койтом Тооме, серьезно увлеклась танцами на шесте.
И увлеклась она ими настолько, что уже довольно уверенно чувствет себя на пилоне и даже отважилась на фотосессию, которая прошла в самом центре Таллинна.
На фото Лауру запечатлели в довольно откровенном наряде - ярко-розовые трусы и необычных топ на снимке привлекают к себе все внимание.
Смотри фото!