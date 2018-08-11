Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой

Народ убежден, что Кудрявцева стала мамой несколько дней назад. Теперь артистка якобы озабочена здоровьем новорожденного.

Истерия в Сети началась из-за любопытства будущей мамы. "Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред)", – написала на своей станице в Facebook Лера.

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on May 11, 2018 at 7:19am PDT

Народ поспешил из этого поста сделать вывод – если Кудрявцева озаботилась прививками, значит, что она вот-вот родит или уже родила. К последнему фанаты склоняются больше. Свою точку зрения поклонники телеведущей объясняют просто – первые прививки новорожденным делают еще в роддоме, но от этого можно отказаться, а вот основные вакцины начинают вводить, когда ребенку исполняется один месяц. Задавать такие вопросы до рождения попросту слишком рано, пишет "7Дней".

Сама Кудрявцева очередную волну сплетен не комментирует. Ранее телеведущая из-за надоедливых хейтеров отказалась делать публикации в Instagram, возможно скоро та же участь постигнет и другие соцсети Леры.