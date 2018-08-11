Сб, 11.08.2018
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  • Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым

Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым

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Лайма Вайкуле.

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Лайма Вайкуле честно и без увиливаний рассказала о проведении ее концерта в Крыму. Певица заявила, что ноги ее не будет на полуострове.

О Крыме Вайкуле заговорила не просто так. Певицу о полуострове спросили украинские журналисты перед ее выступлением в Одессе.

Лайма сообщила, что следит за политическими событиями в мире и бывшем СНГ. Но она не намерена вести провокационные разговоры и тем более рассуждать на темы, в которых не является экспертом.

Тогда корреспондент украинской газеты "Думская" поинтересовался, не планирует ли Вайкуле дать концентр на полуострове. Но певица сразу раскусила подвох в словах журналиста.

Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали

Отметим, что Вайкуле умеет поставить на место дерзких представителей СМИ. Не так давно певица рассказала, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью.

"Терпеть не могу глупость. Особенно если чушь несется энергично. Несколько лет назад во время интервью предупредила журналистку, что если не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу", – рассказала Лайма.

+36 😱 Эми и Буч не выходят из ручейка.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on

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