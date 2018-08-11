Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым

О Крыме Вайкуле заговорила не просто так. Певицу о полуострове спросили украинские журналисты перед ее выступлением в Одессе.

Лайма сообщила, что следит за политическими событиями в мире и бывшем СНГ. Но она не намерена вести провокационные разговоры и тем более рассуждать на темы, в которых не является экспертом.

Тогда корреспондент украинской газеты "Думская" поинтересовался, не планирует ли Вайкуле дать концентр на полуострове. Но певица сразу раскусила подвох в словах журналиста.

Я прекрасно понимаю, о чем вы меня спрашиваете. В общем, я далека от политики, но в отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали

Отметим, что Вайкуле умеет поставить на место дерзких представителей СМИ. Не так давно певица рассказала, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью.