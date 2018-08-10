Исполнителя хита «Despacito» обворовали на два миллиона евро

41-летний пуэрто-риканский рэпер Рамон Айяла, более известный как Дэдди Янки, приехал в испанский город Валенсия на гастроли. Он остановился в одном из отелей, где его настигли неприятности. В момент его отсутствия злоумышленник представился служащим Рамоном и попросил открыть для него сейф. Как оказалось, работники гостиницы не знали в лицо знаменитость, прославившегося в прошлом году на весь мир песней «Despacito», а потому поспешили выполнить просьбу псевдоклиента.

Как известно, рэперы обожают массивные дорогие украшения, которых и у Дэдди Янки было немало. Ворам было чем поживиться – в итоге «настоящий» Айяла насчитал убыток в два миллиона евро. К тому же, он обнаружил, что из гостиничного номера пропало 1200 долларов, которые рэпер держал наличными. Дэдди Янки тут же позвонил в полицию, теперь над его делом работают следователи.

«Пресс-служба Дэдди Янки подтверждает, что артист стал жертвой кражи, находясь за пределами своего отеля в Валенсии, Испания. Мы уже обратились в юридическую фирму, и больше никаких заявлений не будет, чтобы ни в коем случае не препятствовать расследованию», – заявили представители музыканта.

Несмотря на неприятность, это ничуть не помешает артисту выступить в других городах Европы, как он и планировал, а отсутствие любимых украшений не испортит его образ.

Это не первый случай, когда Рамой Айяла становится жертвой грабителей. В 2010-м году во время одного из концертов в Чили, девять человек проникли в гримерку артиста и начали искать в сумках любые ценные вещи. Но тогда злоумышленников задержали на месте преступления.

Рэпер Дэдди Янки стал известен еще в начале 2000-х благодаря своей песне «Gasolina», которая занимала верхние строчки музыкальных хит-парадов разных стран. В прошлом году вместе со своим соотечественником Луисом Фонси выпустили «Despacito», ставшую невероятно популярной. В минувшем октябре она побила рекорд просмотров на YouTube – на тот момент она перешла за отметку в четыре миллиарда.