В иностранных, а теперь уже и в русскоязычных соцсетях несколько недель обсуждают новую легенду — Момо, демоническую девочку, с которой можно переписываться в WhatsApp.
Она якобы способна мистическим образом узнавать любую информацию о собеседнике. Пока в некоторых странах Момо признают серьезной хакерской угрозой и пытаются найти способы борьбы с ней, в России над ней в основном смеются и пробуют запугивать самого монстра, пишет Medialeaks.
Легенда о Момо появилась в испаноязычном сегменте интернета. Суть еe в следующем: обладательницу жуткого лица можно найти в WhatsApp и написать ей, и тогда она обратится к человеку на его родном языке и будет всячески запугивать. Мифы про Момо стали активно распространяться в англоязычном интернете в середине июля, после того как пользователь Reddit AlmightySosa00 опубликовал на форуме /r/creepy никак не озаглавленную пугающую картинку девочки с очень сильно искажeнным лицом.
Вскоре стали появляться тревожные новости из испаноязычных стран. В Аргентине местные власти связывали смерть 12-летней девочки с тем, что незадолго до этого она переписывалась в WhatsApp с аккаунтом с аватаркой Момо, сообщало издание News.com.au. Полиция взломала аккаунт погибшей и допросила ее 18-летнюю знакомую, с которой они общались в интернете, но другие подробности этой истории в прессе не появлялись.
К моменту, когда Момо стали обсуждать англоязычные пользователи, ее легенда уже обросла подробностями и неким подобием канона. По этой легенде, если написать на один из номеров Момо, она сначала расскажет, что знает о пользователе все (в основном о том, где он живет) и начнет запугивать, обещая сделать с ним нечто страшное или присылая шок-контент (чаще всего фото расчлененных человеческих тел).
Некоторые СМИ утверждают, что Момо дает своим собеседникам пугающие задания (спуститься в темный подвал, поднести к горлу нож), из-за чего ее периодически сравнивают с игрой «Синий кит», напугавшей россиян в 2016 году. Но точных подтверждений этому нет. Однако именно эту версию эксплуатировал американский видеоблогер ImJayStation, выпустивший видео, которое начинается как довольно пугающая история, а заканчивается как вирусная крипипаста времен зари соцсетей. Сначала ImJayStation показывал зрителям скриншоты сообщений якобы из его переписки с Момо.
— Здравствуй.
— Зачем ты мне пишешь, ImJayStation? Я не то создание, с которым будет весело. Мое присутствие тебе не понравится. Не пиши мне снова, ImJayStation. Это твое единственное предупреждение.
— ОМГ, Момо?! Это по-настоящему? Кто ты? Момо, ответь мне! Откуда ты знаешь мое имя?
— Я знаю все, что только можно знать. Я знаю, где ты живешь. Я знаю, как ты спишь. Я знаю, как ты разговариваешь. Я знаю, как ты ходишь. Я знаю, что ты сейчас записываешь видео, и мне это не нравится. Если ты хочешь, чтобы это хорошо закончилось, больше не отвечай мне.
— Прости.
А в конце Момо угрожает убить и ютубера, и всех его зрителей, но этого можно избежать, если зрители подпишутся на его канал, поставят лайк и отправят видео троим друзьям.
В западных СМИ (The Sun, Daily Mail и других) стали появляться сообщения о том, что власти «по всему миру» предупреждают об опасности Момо и о реальной угрозе подростковых суицидов. Однако в самих материалах речь идет только о подозрениях аргентинской полиции, что с Момо (а точнее, с некоей перепиской в интернете) может быть связана смерть уже упомянутой 12-летней девочки.
В начале августа новости про Момо стали появляться и в российских СМИ.
На самом деле образ Момо был создан ещё в 2016 году. Это скульптура, которую изготовила японская компания Link Factory, создающая спецэффекты. Её впервые показали на выставке Vanilla Gallery, которая проходила с 17 по 27 августа 2016 года. Скульптура называется «Женщина-птица» и изображает существо из китайской и японской мифологии: женщину, умершую во время беременности, которая теперь в новом обличье оберегает чужих детей. Фотографии с выставки, сделанные посетителями, показывают, как она выглядит целиком.
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