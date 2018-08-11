Тревога в прессе и ужас в соцсетях. Кто такая Момо, которая знает о тебе все?

— Здравствуй.

— Зачем ты мне пишешь, ImJayStation? Я не то создание, с которым будет весело. Мое присутствие тебе не понравится. Не пиши мне снова, ImJayStation. Это твое единственное предупреждение.

— ОМГ, Момо?! Это по-настоящему? Кто ты? Момо, ответь мне! Откуда ты знаешь мое имя?

— Я знаю все, что только можно знать. Я знаю, где ты живешь. Я знаю, как ты спишь. Я знаю, как ты разговариваешь. Я знаю, как ты ходишь. Я знаю, что ты сейчас записываешь видео, и мне это не нравится. Если ты хочешь, чтобы это хорошо закончилось, больше не отвечай мне.

— Прости.