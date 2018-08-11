Почему кошки больше любят женщин: интересное исследование

Во время исследования венгерские ученые наблюдали за 157 владельцами и владелицами кошек. В результате выяснилось, что женщины чаще взаимодействуют с домашними животными, чем мужчины. Они чаще разговаривают с кошками, знают, какая пища им необходима, а какую есть нельзя, и какие игрушки им нравятся, пишет Lifestyle.

Кроме того, женщины чаще улыбаются своим питомцам и понимают их эмоции. Примечательно, что самое крепкое взаимодействие было выявлено между женщинами и старыми кошками, а наихудшее — между мужчинами и молодыми животными.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Ученые подытожили, что у более взрослых кошек можно выявить более различимые признаки эмоциональной привязанности, а более тесная связь с женщинами, по-видимому, возникает в силу большей эмпатичности последних.