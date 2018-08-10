Восемь ранних симптомов диабета, на которые не обращает внимания 90% его жертв

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 30,3 миллиона населения США страдают диабетом . Из них у 23,1 миллиона человек болезнь диагностирована, а у 7,2 миллионов - нет. Также Центр заявляет, что 33,9% населения США имеют преддиабет. Поэтому так важно уметь определять ранние симптомы диабета, пишет Providr.
Сложность в том, что ранние симптомы диабета могут быть настолько смазаны, что большинство людей просто не замечают их. И болезнь диагностируется тогда, когда становится неотвратимой.
Итак, какие признаки могут свидетельствовать о развитии диабета?
1. Усталость и голод
Еда, которую мы едим, превращается в глюкозу, которую клетки используют в качестве энергии. Инсулин помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, а значит помогает расщеплять углеводы и сахар.
Но если клеткам не хватает инсулина, энергия не может попасть в клетки. Отсюда усталость, и постоянное чувство голода.
2. Частое мочеиспускание
Если концентрация глюкозы высокая, то почки ее не пропускают. Чтобы утилизировать лишнюю глюкозу, требуется много воды.
Это и объясняет тот факт, что у больных сахарным диабетом наблюдается сильная жажда и, соответственно, частое выделение мочи. Причем большее ее количество выделяется именно ночью, и на это надо обратить особое внимание.
3. Потеря веса
Когда организм утилизирует сахар с мочой, также теряются и калории. Это и приводит к потере веса.
4. Сухость во рту
Из-за частого мочеиспускания тело теряет много жидкости. Это может привести к обезвоживанию, и оно выражается как сухость во рту.
5. Размытое зрение
Высокий уровень сахара крови при сахарном диабете вызывает отек хрусталика. Вначале наблюдается повышение проницаемости и закупорка мелких кровеносных сосудов сетчатки, а со временем развивается кислородное голодание тканей.
Чтобы как-то его компенсировать, организм запускает рост новых сосудов в глазах. Они не настолько прочные, как те, что были изначально, поэтому постоянно лопаются.
6. Незаживающие раны
Высокий уровень сахара в крови влияет на кровоток. Следовательно, поражаются нервные окончания и падает чувствительность. На сухой, обезвоженной коже раны долго не заживают и превращаются в язвы.
7. Покалывание в руках и ногах
Как уже было сказано выше, избыток сахара в крови может вызвать повреждение нервов. Это может вызвать покалывание и боль в руках и ногах.
8. Темные пятна на коже
Темные участки кожи, или акантозус нигиканус, которые обычно появляются на шее или в подмышках, является признаком диабета.