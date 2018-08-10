Завидуем молча: как Кайли Дженнер отметила совершеннолетие с сестрами, мамой и бойфрендом

Праздновать свой день рождения Кайли будет весь уикенд, ну а самая первая вечеринка уже состоялась. Своих самых близких людей звезда собрала в ресторане Craig в Лос-Анджелесе. Поздравить звезду пришли ее сестры Кендалл Дженнер, Ким с мужем Каньэ Уэстом, Кортни и Хлое Карашьян, а также мама Крис Дженнер. Подробностями вечеринки все, конечно, делились в Instagram, передает Сплетник.

К своему 21-летию Кайли успела достигнуть много — девушка основалауспешную бизнес-империю и стала мамой. Но, согласно американским законам, ее подростковый период только закончился — в США совершеннолетие наступает как раз в 21 год, поэтому вечеринка была оформлена в молодежном стиле, с множеством воздушных шаров и даже сухим бассейном с шариками. С радостью "искупались" в нем и старшие сестры именинницы — Ким и Хлое.

Доминирующими цветами на празднике стали яркие кислотные оттенки. Розовые наряды выбрали и Кайли, которая для вечеринки снова предпочла образ блондинки, и Ким. Кортни Кардашьян, которая не смогла простить измену своему возлюбленному и рассталась с ним на днях, облачилась в короткое фиолетовое платье с блестками, ну а Хлое выбрала полупрозрачный белый переливающийся комбинезон.

ФОТО: Instagram / Instagram

За музыкальное оформление вечера отвечал бойфренд Кайли и отец ее ребенка, рэпер Трэвис Скотт, и приглашенный на мероприятие диджей.