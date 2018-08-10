СМИ: Модель Лисовская попала в СИЗО за совращение 13-летней сестры экс-бойфренда

История с задержанием скандально известной инстаграм-модели Анны Лисовской обрастает удивительными подробностями. Ранее сообщалось, что девушке вменяют попытку совращения подростка. Вот только оказалось, что этим подростком была девочка, да ещё и сестра её бывшего парня, сына олигарха Александра Шарыго, передает Life.

По данным телеграм-канала 112, Лисовская проявляла недвусмысленный интерес к 13-летней школьнице, причём дело было возбуждено ещё в январе 2018 года.

ФОТО: Instagram

Но поскольку у следствия были основания полагать, что таким надуманным обвинением в адрес модели семья Шарыго решила отомстить ей за скандал с изнасилованием, девушку заключать под стражу не стали. Лисовскую отправили под домашний арест, но она нарушила его условие, пропала и была объявлена в розыск.

Таким образом, модель, которая подозревалась в совершении преступления по статье 135 "Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", скрылась от следствия и была задержана в своей квартире в Новой Москве.