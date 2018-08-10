Официальное решение: «Дом-2» приказали снести

Пять объектов недвижимого имущества вблизи деревни Летово изымаются для государственных нужд. Документ за номером 25330 появился на официальном портале мэра и правительства Москвы.

На площадке, о которой идет речь в распоряжении, расположена съемочная площадка телевизионного шоу "Дом-2". Однако столичные власти выбрали это место для строительства дороги из Саларьево в Марьино.Новая трасса необходима, чтобы улучшить транспортное обслуживание жилых кварталов. Ориентировочные сроки строительства автодороги – 2018-2021 годы.

"Дом-2" – популярное российское реалити-шоу, которые выходит в эфир с мая 2004 года. За это время вышло более пяти тысяч выпусков. "Дом 2" стал продолжением проекта "Дом", который выходил на телеканале ТНТ в июле-ноябре 2003 года. В этом проекте семейные пары строили дом, который в финале был разыгран среди них путем зрительского голосования, передает Дни.ру.

"Дом-2" признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории: в 2005 году его даже включили в книгу рекордов Гиннеса. До апреля 2014 году съемки программы проходили на "Поляне-1" в деревне Лобаново в Подмосковье.