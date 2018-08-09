Кобзон о раке Юдашкина: «Внешне с Валентином все в порядке, но он упустил распространение метастазов»

Незадолго до госпитализации Кобзон дал интервью, в котором подробно рассказал не только о своей болезни, но и о проблемах со здоровьем звездных друзей. Так, Иосиф Давыдович упомянул, что Валентин Юдашкин старается тщательно скрыть развитие рака.

«Да, внешне у него все отлично, прекрасная шевелюра, он нормально со всеми общается, а на самом деле болеет. Если бы Валентин и его жена пораньше обратились, вот, например, раз в полгода заскочили бы в больницу сдать анализы, то не было бы такого. А нам же все время некогда! Меня спрашивал выдающийся хирург Давыдов: «Вот как Валентин Юдашкин мог пропустить такой распространенный вид метастазов?» А он не наблюдался», — рассказал Кобзон.

Сам Юдашкин свое самочувствие предпочитает не комментировать. Дизайнер не реагирует на слухи об онкологии, но в последнее время, он все реже появляется на публике.

Общаясь с журналистами, Кобзон признался, что распространенность болезни его по-настоящему пугает. Иосиф Давыдович регулярно наблюдается в онкоцентре имени Блохина, где помимо него лечатся и взрослые, и дети. По мнению певца, многие из тех, кто умирает он рака, могли бы спастись, если бы вовремя обратились к медикам.

«Я страдаю от того, что встречаю в онкоцентре множество людей, в том числе и совсем маленьких, грудничков. Люди рассуждают о причинах, одни говорят, мол: «Это экология у нас такая», другие: «Это генетика». Но я уверен, что многие из этих людей в онкоцентре обратились за помощью позже, чем нужно было. И потом у нас разводят руками и говорят, что, мол, помочь не можем», — заявил артист.

Сам Иосиф Давыдович борется со страшной болезнью уже 13 лет. Он неоднократно проходил лечение в России и за рубежом, делал операции, но в итоге, полностью остановить развитие рака так и не удалось.