Как корабль назовешь... Какие буквы в имени отталкивают удачу

Имя - это не просто набор букв. Оно способно воздействовать на нашу жизнь. Его энергетика может влиять на организм и характер человека, а также наделять нас определенными качествами. Эзотерики пришли к выводу, что каждая буква нашего имени способна повлиять на нашу судьбу и будуще, пишет dailyhoro.ru.

Именно поэтому многие люди, несмотря на все свои старания, по-прежнему не могут стать счастливыми и расположить к себе Фортуну.

Другие же, наоборот, гораздо реже сталкиваются с препятствиями на жизненном пути.

Е

Несмотря на то, что эта буква наделяет людей лидерскими качествами и способностью самовыражаться, она обладает тяжелой энергетикой и негативно воздействует на судьбу человека.

Люди, в именах которых присутствует буква «е», чаще других оказываются в конфликтных ситуациях и с трудом зарабатывают авторитет среди коллег и друзей.

Если имя начинается с этой буквы, это означает, что человек способен стремиться к переменам и новым начинаниям, однако его действия редко приводят к желаемому результату. Если в составе вашего имени есть буква «е», постарайтесь быть более сдержанным и никогда не идите на необдуманный риск. Невозмутимость и умение принимать взвешенные решения помогут вам избежать неприятностей на жизненном пути.

З

В древности буква «з» воспринималась как символ зла и соблазнов. В связи с этим наши предки старались избегать людей, в имени которых присутствовала данная буква.

Считается, что обладатели таких имен сами притягивают негативную энергию, а значит - удача будет отворачиваться от них на протяжении всей жизни.

Чтобы Фортуна повернулась к вам лицом, постарайтесь бороться с такими отрицательными качествами, как злость, импульсивность, жадность. Только в этом случае вы сможете предотвратить негативное влияние буквы и изменить свою судьбу.

Й

Наличие этой буквы в имени не сулит обладателю ничего хорошего. Такие люди часто испытывают необоснованные сомнения и страхи, из-за чего им сложно добиваться своих целей. Как правило, страхи всегда отпугивают удачу и провоцируют множество других проблем.

В первую очередь обладатели имени с этой буквой боятся оказаться на пороге нищеты, поэтому не стремятся заработать много денег из-за страха лишиться своего достатка в любой момент.

Кроме того, буква способна воздействовать на личную жизнь обладателей. Испытывая страх быть брошенными, люди с буквой «й» в имени стараются избегать знакомств с противоположным полом и серьезных отношений, поэтому чаще всего отдают предпочтение одиночеству.

Н

Люди, в имени которых содержится буква «н», не могут принимать решения, не сомневаясь в их правильности. Обычно их неуверенность является главной причиной неудач и отсутствия успеха.

Несмотря на это, такие люди очень талантливы и, сумев правильно направить свои силы, обязательно смогут достичь желаемых целей.