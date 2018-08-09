«Это неприлично»: Ксения Собчак прогулялась по Сардинии в полупрозрачном платье на голое тело

Ксения Собчак - не только популярная ведущая, редактор, политик и журналист. Эта женщина еще и модница. Она часто появляется на фото в своем Instagram в изысканных нарядах от модных брендов, а также мелькает в них на страницах журналов и на светских мероприятиях. Но вот не все подписчики в восторге от одежды, которую подбирает Ксения.
К примеру, сейчас знаменитость вместе с семьей отдыхает на Сардинии. Для вечерней прогулки Собчак выбрала платье от дизайнера Яны Расковаловой. В тон к платью модница подобрала сумку Dior и туфли Jimmy Choo. Не все поклонники оценили образ Ксении, так как наряд был полупрозрачным, а белье звезда решила не надевать.
"Наденьте бюстгальтер", "Ну и зачем надо было это делать? Опять для пиара?", "Платья какие-то все старушечьи", "Могла бы быть скромнее! Тебе не кажется? Скромность украшает человека! Или это не про тебя?", "Провокационный наряд", - пишут подписчики Ксении.
Пока все обсуждают грудь Ксении, звезда вовсе не переживает, что ее размер не соответствуют навязанному стандарту.