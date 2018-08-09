«Это неприлично»: Ксения Собчак прогулялась по Сардинии в полупрозрачном платье на голое тело

Ксения Собчак - не только популярная ведущая, редактор, политик и журналист. Эта женщина еще и модница. Она часто появляется на фото в своем Instagram в изысканных нарядах от модных брендов, а также мелькает в них на страницах журналов и на светских мероприятиях. Но вот не все подписчики в восторге от одежды, которую подбирает Ксения.