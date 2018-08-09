Слова судьи вызвали истерику у родителей, заморивших голодом десятимесячную дочь

О смерти маленькой Мэри стало известно после того, как её отец Сет позвонил в 911. Он объяснил, что нашёл малышку мёртвой в кроватке. Вскрытие показало, что девочка умерла от голода и обезвоживания, и её родителей задержали.

На допросе Сет Уэлч и Татьяна Фузари признались, что их дочь уже месяц находилась в ужасном состоянии. Тем не менее родители не посчитали нужным обратиться к врачу, ведь это противоречило их религиозным убеждениям. Супруги, у которых есть ещё двое детей, категорически отказывались прививать их, считая, что таким образом могут оскорбить Бога и помешать эволюции. Сет говорит:

Если эволюция верит в выживание наиболее приспособленных, почему мы прививаем всех? Разве мы не должны позволить слабым умирать и позволить сильным выживать?