Странная какая-то... Ким Кардашян хотела поразить снимком в белье, но подписчики подняли ее на смех

Ей дозволено возлежать на кровати, демонстрируя свое тело, нижнее белье и новую модель кроссовок Adidas. Снимок, размещенный в микроблоге светской львицы, вызвал бурную реакцию пользователей. За день он собрал почти 3 миллиона "лайков" и 35 тысяч комментариев.

ФОТО: Instagram / Instagram

Идея фото – промо известных брендов. Однако лишь небольшое число комментариев касалось обуви. Оставили без внимания и полуобнаженное тело в нижнем белье. Большинство фолловеров отметили странную позу, в которой замерла Ким. Сравнили с фигурой, обрисованную мелом на месте ДТП.