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  • Странная какая-то... Ким Кардашян хотела поразить снимком в белье, но подписчики подняли ее на смех

Странная какая-то... Ким Кардашян хотела поразить снимком в белье, но подписчики подняли ее на смех

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Ким Кардашян

ФОТО: Instagram / Instagram

В кроссовках на кровати, на белом покрывале! Любая хозяйка за такую выходку уже рассвирепела бы и нашла бы способ наказать домочадцев. Но бывают исключения из этого правила. Например, для звезды реалити-шоу Ким Кардашян, пишет Фабиоса.

Ей дозволено возлежать на кровати, демонстрируя свое тело, нижнее белье и новую модель кроссовок Adidas. Снимок, размещенный в микроблоге светской львицы, вызвал бурную реакцию пользователей. За день он собрал почти 3 миллиона "лайков" и 35 тысяч комментариев.

ФОТО: Instagram / Instagram

Идея фото – промо известных брендов. Однако лишь небольшое число комментариев касалось обуви. Оставили без внимания и полуобнаженное тело в нижнем белье. Большинство фолловеров отметили странную позу, в которой замерла Ким. Сравнили с фигурой, обрисованную мелом на месте ДТП.

Однако лишь обсуждением странной позы дело не закончилось. Особенно активные пользователи Сети сразу же подхватили тему и сделали несколько мемов.

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