Не пара: сeксуальная несовместимость различных знаков Зодиака

Весы и Дева

Такая пара просто обречена на расставание, и дело здесь не в различии темпераментов, а как раз наоборот. Оба они довольно эгоистичны в постели, но что еще хуже, чувства губит однообразие и банальная скука. Сeкс для Девы, в принципе, не является самоцелью. Для них он лишь продолжение рода, а потому жаждущим плотских утех Весам предстоит смириться с пуританскими взглядами партнера. Да и сами Весы, из-за одолеваемых сомнений долго не решатся что-то менять в отношениях, страдая от невозможности выплеснуть энергию и боясь изменить свою жизнь. Как правило, такие отношения заканчиваются расставанием, когда Дева или Весы повстречают более сильного партнера, который сможет раскрыть их природную сeксуальность.

Близнец и Стрелец

Данный союз не имеет будущего, так как представители зодиакальных знаков слишком похожи. Однако расставанию здесь предшествует сильнейшее сeксуальное влечение. Такие люди очень быстро находят общий язык и влюбляются друг в друга. С первого дня знакомства они находятся «на одной волне», а в сeксе и вовсе становятся единым целым. Бурная фантазия Близнеца дополняется тягой Стрельца к сeксуальным экспериментам, поэтому очень скоро партнеры приходят к желанию попробовать нечто нетривиальное, например, пригласить в постель третьего или посетить вечеринку свингеров. Вот только со временем сeксуальная притягательность ослабевает, партнеры понимают, что попросту надоели друг другу. Сохранять эти отношения бессмысленно, ведь скука будет угнетать обоих.

Овен и Козерог

Здесь стихия Огня встречается со стихией Земли, а потому изначально не стоит ожидать гармонии в отношениях. Тем не менее, Овны неплохо ладят с Козерогами в быту, а в качестве партнеров могут стать лучшим сочетанием. Гениальные, выверенные идеи Козерога будут воплощены в жизнь мощным напором Овна. Вот только в сeксе эти люди являются полными противоположностями. Постель – их поле боя, где они будут «сталкиваться рогами», соперничая друг с другом. Размеренный Козерог не оценит страстности Овна и будет «тушить» все его попытки сделать из сeкса настоящий праздник. Овну же не хватит деликатности и выдержки, чтобы донести свои желания до партнера. Отношения закончатся, когда у него лопнет терпение.

Телец и Близнецы

Слишком домашние Тельцы при всем желании не смогут сохранить зародившиеся чувства с партнером из знака Близнецов. При всей покладистости представителей стихии Земли, Тельцы не будут терпеть постоянных шумных компаний, к которым тяготеет Близнец, и не смогут принять свободного сeксуального нрава своего партнера. В то же время ветреный Близнец, даже испытывая искренние чувства к Тельцу, не станет тратить свою жизнь на человека, с которым не совпадает по ритму жизни, сeксуальной энергетике и взглядам на отношения. Но печалиться не стоит. Жизнь показывает, что расставшись, эти люди лишь осчастливят друг друга.

Лев и Рыбы