Ведущая рассказала о своем жестком обращении с участниками «Замуж за Бузову»

Марина рассказала, что порой была довольно жесткой с 15 кандидатами на руку и сердце Ольги Бузовой и постоянно подкалывала их.

Отношения Кравец с Бузовой были другими. Девушки общались по-человечески и по-женски, ведь за короткий срок сложно понять человека, а если от твоего выбора зависит дальнейшая жизнь, то мнение со стороны должно быть полезным.

Ольга Бузова - это известная и современная девушка, и ей сложно найти мужчину, который сможет с ней жить. Поэтому на «Замуж за Бузову» пришли обдумавшие все парни, решив рискнуть и посоревноваться за право быть рядом с ведущей «Дома-2».