«Ребенок-праздник»: Максим Галкин опубликовал милое видео с дочерью Лизой

8 августа 2018, 15:55
Знаменитый шоумен и комик Максим Галкин активно ведет свой профиль в Instagram и публикует там фото и видео из повседневной жизни, пишет Сегодня.
На этот раз он опубликовал умилительное видео, на котором маленькая Лиза рассказывает, как сделать платье из цветов.
"Лиза придумала из цветов делать платья. Вот делится модными секретами", – подписал ролик Галкин.
"Ребенок-праздник, ребенок-позитив, умница, разумница, красавица, храни этого ангелочка господь", "Ум-голова! Буду к директору теперь заходить с такими словам детское обаяние и непосредственность! Нужно позаимствовать", "Очень умный ребенок!!! Дай Бог ей использовать свой талант правильно, как мама и папа!", – написали поклонники звездной четы в комментариях.