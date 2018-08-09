«Ребенок-праздник»: Максим Галкин опубликовал милое видео с дочерью Лизой

На этот раз он опубликовал умилительное видео, на котором маленькая Лиза рассказывает, как сделать платье из цветов.

"Ребенок-праздник, ребенок-позитив, умница, разумница, красавица, храни этого ангелочка господь", "Ум-голова! Буду к директору теперь заходить с такими словам детское обаяние и непосредственность! Нужно позаимствовать", "Очень умный ребенок!!! Дай Бог ей использовать свой талант правильно, как мама и папа!", – написали поклонники звездной четы в комментариях.