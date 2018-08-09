Чт, 9.08.2018
Тарзан уже не тот: стриптизер с позором провалился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Секс
  • Назван тип самого лучшего секс-партнера

Назван тип самого лучшего секс-партнера

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

woman about to cuddle his man

ФОТО: Giulio Fornasar / PantherMedia / Giulio Fornasar

Исследование немецких ученых при участии свыше 900 гетеросексуальных пар показало, что люди, склонные к планированию, получают от секса максимум удовольствия, пишет Сегодня со ссылкой на Independent.

Испытуемых спросили о качестве сексуальной жизни и характерные для них черты характера. Психологи использовали модель "большой пятерки". Она включает такие черты личности, как экстраверсия, доброжелательность, способность прийти к согласию, добросовестность и открытость опыту (интеллект). Оказалось, что дисциплинированные, склонны к планированию и ориентированы на достижение результатов люди имеют самые высокие показатели уровня удовлетворенности от секса. Они имеют большие шансы на построение прочных и стабильных отношений. Значительно меньше удовлетворены своей сексуальной жизнью люди, которые находились в отношениях с респондентами, склонными к спонтанности.

Читать также

Актуально

Rus.Postimees.ee
НАВЕРХ