Назван тип самого лучшего секс-партнера

Испытуемых спросили о качестве сексуальной жизни и характерные для них черты характера. Психологи использовали модель "большой пятерки". Она включает такие черты личности, как экстраверсия, доброжелательность, способность прийти к согласию, добросовестность и открытость опыту (интеллект). Оказалось, что дисциплинированные, склонны к планированию и ориентированы на достижение результатов люди имеют самые высокие показатели уровня удовлетворенности от секса. Они имеют большие шансы на построение прочных и стабильных отношений. Значительно меньше удовлетворены своей сексуальной жизнью люди, которые находились в отношениях с респондентами, склонными к спонтанности.