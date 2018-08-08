Навели шороху: во время фестиваля в Тартумаа полиция обыскивала машины, водителей и их пассажиров

Ни для кого не секрет, что работы во время таких мероприятий у полиции не занимать. Портал Elu24 обратился за комментарием в Лыунасскую префектуру, чтобы узнать, не произошло ли в рамках фестиваля чего-то необычного и узнать, с чем были связаны повышенные меры безопасности.

«На крупных летних мероприятиях полиция всегда прилагает все усилия для обеспечения безопасности людей. Особенно заслуживает внимания тот факт, что организаторы таких мероприятий все чаще нанимают охранные фирмы, которые тесно сотрудничают с полицией. Так или иначе, основная роль правоохранителей в дни праздников состоит в том, чтобы заботиться об общественном порядке, следить за порядком на дорогах и обеспечивать безопасность жителей, которые проживают в этом районе», - сказал сотрудник полицейского участка в Эльва Алик Сяде.

Как стало известно порталу, Elu24, очень серьезные проверки проводились на дорогах, ведущих в Эльва: водители прошли проверку на алкоголь, автомобили были досмотрены, проверялись даже пассажиры. Нормально ли это для мероприятий такого типа?

«Полиция осуществляет контрольные меры, которые гарантируют, что все люди будут в безопасности», - сказал Саде. «Таким образом, мы проверили более 1400 автомобилей и людей в Эльва в течение двух дней», - добавил он.

Через два дня все ограничения движения были сняты. За это время задержали четырех водителей с подозрением на наркотическое опьянение, которые представляли опасность для себя и окружающих. Кроме того, наркотические вещества были обнаружены еще в четырех автомобилях в Эльва.

Еще 13 человек, по словам полицейского, были задержаны с признаками наркотического опьянения, а один несовершеннолетний, употреблявший алкоголь, был передал родителям.