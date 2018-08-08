Утонула в цветах: Ротару поразила молодостью на своем дне рождения

Для того, чтобы порадовать звезду, родственники не пожалели сил: дом певицы утопал в цветах и украшениях. Разноцветный шары и нежнейшие букеты целый день создавали праздничное настроение Софии Михайловне.

В своем Instagram Ротару поделилась несколькими фото с торжества. Звезда встречала гостей в белом платье в горошек с рукавами-фонариками и поясом-кушаком.

Фанаты от всего сердца поздравляли любимую исполнительницу с днем рождения. Ей желали многих лет жизни, здоровья, мира в семье и новых хитов.

A post shared by София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) on Aug 7, 2018 at 8:11am PDT

"Вы такая же красавица, как 30 лет назад, когда я увидела вас в первый раз!!!! С днем рождения!!!! Вы супер!!!! Вы наш идеал!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения, дорогая София Михайловна, всего самого наилучшего. Успехов и удачи, благополучия и здоровья. Продолжайте и дальше радовать нас своими песнями", "С днем рождения. Успехов вам. Мы вас очень любим", – писали восторженные пользователи Сети.

Добавим, что София Михайловна выглядит значительно моложе своих лет. Артистка смогла сохранить отличную фигуру и свежее лицо. В интервью Ротару не раз признавалась, что старается правильно питаться, ограничивая в своем рационе вредные и калорийные продукты, регулярно занимается в спортзале и не забывает про косметолога.