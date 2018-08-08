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Сам нарвался: стали известны подробности жестокого избиения известного актера

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Samy Naceri attends the Ceremony of the 42nd Deauville American Film Festival on September 10, 2016 in Deauville, France.//PJB_DSC_3654/Credit:PJB/SIPA/1609110048

ФОТО: PJB/SIPA / PJB/SIPA

Звезда "Такси"  сам был зачинщиком драки в караоке-баре, в результате которой получил серьезные травмы. О деталях происшествия рассказал противник француза в исторической битве Олег Казаков. Однако сам актер не получил травмы головы в драке и чувствует себя отлично, как следует из сообщения в его Instagram-аккаунте. 

Сами Насери и его брат Биби начали буянить в клубе. Они были в неадекватном состоянии – как утверждает Олег Казаков, возможно, даже и не только от алкоголя. Актер и его брат на повышенных тонах разговаривали с официантом и распускали руки.

По словам Олега, который родом из Белоруссии, он с другом пытались погасить конфликт. Они даже предлагали заплатить по счету компании "таксиста", в которой было около 10 человек. Свое вмешательство белорусы объясняют тем, что часто бывают в этом клубе и хорошо знают  персоналом – так что посчитали себя обязанными заступиться за своих знакомых.

Затем Олег вышел на улицу и увидел, как Насери и его брат разговаривали на повышенных тонах с администратором и охранниками. Им не понравилось обслуживание и они отказывались платить. По словам белоруса, он просто отпихнул "таксиста", когда тот начал хватать администратора за руки, а тот сразу полез на него с кулаками, пишет "МК" со ссылкой на телеграм-канал Mash. После драки приехала "скорая", но актер с братом отказались от медосвидетельствования.

Руководство клуба подтвердило, что драка началась на улице и зачинщиком был Насери: "Наскакивал на оппонентов, вот они и не выдержали", – заявили в администрации.

Позже, как сообщалось, актеру сделали операцию в НИИ глазных болезней – у него образовалась обширная гематома вокруг глаза. Сами Насери разместил пост в своем Instagram-аккаунте, отметив, что чувствует себя хорошо. Актер опроверг сообщения о том, что у него травма головы –  и поблагодарил тех, кто не поверил ложным сведениям о его тяжелом состоянии, передает EG.ru.

— После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад спасибо всем, кто не подхватил недавнюю дезинформацию о моей так называемой травме головы, полученной в драке в караоке-баре в России… Я прекрасно себя чувствую, — приводятся слова актера.

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