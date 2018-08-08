Упс! Волочкова показала фото из спальни, но подписчики нашли на нем кое-что неподобающее
8 августа 2018, 9:50
Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков своего Insagram откровенными и провокационными снимками. На этот раз балерина выложила фотографию из спальни с одной весьма пикантной деталью.
На снимке балерина позирует в одеяле, которое полностью прикрывает её тело. И это фото могло бы даже показаться скромным, если бы не предмет на тумбочке.
Внимательные подписчики заметили, что у кровати Анастасии Волочковой лежат красные меховые наручники. Разумеется, это сразу спровоцировало шквал предположений по поводу их предназначения.
Забавно, что Анастасия не стала отвечать пользователям и просто закрыла комментарии к фотографии. Случайно или же намеренно балерина показала наручники, так и осталось загадкой.