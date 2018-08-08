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  • Упс! Волочкова показала фото из спальни, но подписчики нашли на нем кое-что неподобающее

Упс! Волочкова показала фото из спальни, но подписчики нашли на нем кое-что неподобающее

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ФОТО: instagram

Анастасия Волочкова продолжает радовать подписчиков своего Insagram откровенными и провокационными снимками. На этот раз балерина выложила фотографию из спальни с одной весьма пикантной деталью.

На снимке балерина позирует в одеяле, которое полностью прикрывает её тело. И это фото могло бы даже показаться скромным, если бы не предмет на тумбочке.

ФОТО: instagram

Внимательные подписчики заметили, что у кровати Анастасии Волочковой лежат красные меховые наручники. Разумеется, это сразу спровоцировало шквал предположений по поводу их предназначения.

ФОТО: instagram

Забавно, что Анастасия не стала отвечать пользователям и просто закрыла комментарии к фотографии. Случайно или же намеренно балерина показала наручники, так и осталось загадкой.

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