Упс! Волочкова показала фото из спальни, но подписчики нашли на нем кое-что неподобающее

На снимке балерина позирует в одеяле, которое полностью прикрывает её тело. И это фото могло бы даже показаться скромным, если бы не предмет на тумбочке.

ФОТО: instagram

Внимательные подписчики заметили, что у кровати Анастасии Волочковой лежат красные меховые наручники. Разумеется, это сразу спровоцировало шквал предположений по поводу их предназначения.

ФОТО: instagram