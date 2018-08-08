Не стоит доверять всем подряд: гороскоп на 8 августа

Один из удачных, но непростых дней. Сегодня одни будут сокрушаться о неуместной иронии судьбы, другие – удивляться тому, насколько сложны причинно-следственные связи между разными событиями. Рассуждения, основанные на логике и здравом смысле, кажутся весомыми и убедительными, но сегодня станет очевидным, что опираться только на них нельзя. А вот те, кто привык полагаться на интуицию и везение, смогут добиться больших успехов, если не растеряются в новых обстоятельствах, пишет Дворец.
Нельзя проявлять излишнюю доверчивость, довольствоваться тем, что лежит на поверхности. Проявите немного наблюдательности – есть шанс не только заметить «подводные течения», но и воспользоваться ими в своих интересах.
Овен
Овны мчатся к своей цели, и едва ли кто-то решится встать у них на пути. Для представителей данного знака день обещает быть чрезвычайно приятным и удачным. Даже к сложным делам вы относитесь как к увлекательной игре, и такой подход приносит соблазнительные плоды. Обаяние ваше неотразимо, и это наилучшим образом скажется на развитии личных отношений, будет способствовать новым знакомствам.
Энергии у среднестатистического Ов столько, что ее хватило бы на десять представителей других знаков; но самое важное, пожалуй, это ваша способность выбирать верное направление для приложения усилий. Этот день отмечен особым, созидательным настроением, колоссальным ростом творческого потенциала, и, как следствие, достижениями, которыми вы сможете гордиться.
Телец
Тельцы более обычного впечатлительны и подвержены влиянию окружающих. Однако не бойтесь стать жертвой коварного манипулятора или тайного недоброжелателя – сегодня рядом с вами будут исключительно надежные, достойные доверия, а к тому же очень интересные люди. Подходящий день для того, чтобы учиться на чужом опыте, допущенных другими ошибках – ваши аналитические способности не знают себе равных.
Несколько прагматичный подход ко всему происходящему может стать причиной напряженности в личных отношениях. Не стоит подозревать близких людей в расчетливости, пытаться разоблачить интриги; будьте уверены: те, кто вам действительно дорог, не собираются вас обманывать или играть на ваших чувствах.
Близнецы
Близнецы в растерянности: в жизни представителей данного знака явно намечаются перемены, которые нельзя оценить однозначно. Впадать в панику пока рано, лучше подумать о том, что можете сделать именно вы, чтобы избежать сложных ситуаций и пустых переживаний. Воевать с негативными тенденциями бесполезно, а вот навести порядок в своем окружении и положить конец исчерпавшим себя и утомляющим вас отношениям вполне можно.
Вообще, этот день отлично подходит для избавления от всего лишнего. Не стоит жадничать: расставаясь сегодня с тем, что вам больше не нужно, вы приближаете момент, когда получите от судьбы действительно ценный подарок.
Рак
День связан с подведением итогов и появлением интересных идей, касающихся вашего будущего. Умозаключения Раков сегодня будут казаться окружающим парадоксальными и, порой, даже абсурдными, но выводы их едва ли кто-то решится оспорить. Те, кто хочет в корне изменить свою жизнь, поймут, что именно для этого нужно сделать, какое направление для дальнейшего движения выбрать. Сторонники стабильности, напротив, поймут, как укрепить свои позиции, сохранить создавшееся положение.
В любом случае, помните, что опираться сегодня следует на собственные наблюдения и знания. Общепринятые правила, конечно, хороши, но, слепо следуя им, вы лишите себя многих удивительных возможностей и шансов на успех.
Лев
Хороший день для тех, кто планирует посещение увеселительных заведений, участие в общественных мероприятиях. В любой компании вы чувствуете себя прекрасно, повсюду привлекаете к себе внимание, с кем угодно можете найти общий язык, словом, являетесь Львами не только «зодиакальными», но и светскими. Максимум общения, встреч, новых знакомств – это именно то, что вам нужно, чтобы забыть о проблемах рабочей недели, взбодриться, просто порадоваться жизни.
Не стоит отказывать себе в возможности попутешествовать: овладевающая вами «охота к перемене мест» - не что иное, как намек подсознания на бурные романы и новые увлечения, которые возможны вдали от дома. Верьте своей интуиции – вас ждет много интересного!
Дева
Отличный день, очень продуктивных, подходящий для любых занятий, направленных на достижение конкретного результата. Сила Дев – в понимании собственных желаний и стремлений, умении четко сформулировать цель. Сегодня вы решительны и полны энергии, поэтому действуете в ритме, который не всем окружающим подойдет. Старайтесь не торопить близких без необходимости: глупо ссориться из-за того, что кто-то просто за вами не успевает.
Хорошо подходит день для реализации любых давних планов, в том числе – связанных с покупками и инвестициями. Вообще, в решении практических вопросов с вами сегодня едва ли кто-то сможет сравниться, поэтому многие захотят обратиться к вам за помощью или советом.
Весы
Весы сегодня ранимы, чувствительны и обидчивы, к тому же склонны проводить время в печальных размышлениях, поддаваться беспричинным тревогам, ставить перед собой неразрешимые задачи. Помните, что чем больше у вас дел, тем меньше будет возможностей испортить себе настроение, а потому постарайтесь заранее составить четкий и насыщенный график, которому будете следовать.
Звезды советуют провести день с максимальной пользой. Если работать вы не собираетесь, подумайте о том, что можно сделать для обустройства жилища или приусадебного участка, реализации творческих и научных амбиций. Достичь взаимопонимания с близкими сегодня будет трудновато, зато в инструкциях к сложной технике и разнообразных практических руководствах вы разберетесь без труда.
Скорпион
День будет довольно удачным для тех, кто не собирается совершать подвиги на трудовом поприще и решать важные и сложные задачи. Сегодня вам стоило бы сделать паузу в делах, отвлечься от забот и постараться приятно провести время. Близкие люди охотно составят вам компанию и даже попытаются поднять настроение.
Не лучшим образом обстоят дела с новыми знакомствами – вы видите лишь то, что хотите, и оцениваете людей по сомнительным критериям. Поэтому не стоит, например, терять голову и бросаться в водоворот романтического увлечения или договариваться о долгосрочном сотрудничестве с тем, кого видите впервые.
Стрелец
Стрельцы чувствуют себя совершенно непобедимыми и имеют для этого все основания. Где-то на горизонте, надо признать, маячат негативные тенденции, но при вашем приближении они испарятся, как дым. День просто идеален для общения: встречайтесь с друзьями, будьте на виду, кокетничайте, флиртуйте. Влюбленные Стрельцы прекрасно проведут время со своей «половинкой», мимоходом решат наметившиеся проблемы и получат нужные ответы на все интересующие их вопросы.
Звезды обещают Стрельцам успех во всех занятиях, за которые они возьмутся с неподдельным интересом. Очень хорош день для разнообразных путешествий, а также для организации семейного отдыха.
Козерог
Для работы и вообще любой полезной деятельности день подходит идеально. Козерогов сегодня отличают не только рвение, трудолюбие, энтузиазм и целеустремленность, но и находчивость, а также способность находить наилучшее применение своим талантам. Ни одна минута не пропадет зря, из любого события представители данного знака смогут извлечь пользу; значительные успехи звезды обещают тем, кто занят решением финансовых вопросов.
В личной сфере ситуация тоже благоприятная, но здесь ваша плещущая через край жизненная энергия может оказаться несколько некстати. Не стоит ломать сложившиеся традиции, выяснять отношения; позвольте другим проявить инициативу и понаблюдайте за тем, к чему это приведет – результаты определенно вас не разочаруют!
Водолей
День неплохой, но общее снижение жизненного потенциала омрачает его не на шутку. Водолеи не чувствуют себя готовыми к мало-мальски активной деятельности, становятся ведомыми в отношениях, уступают другим право принимать решения. Сегодня это не самая лучшая тактика: отказ от собственных желаний и планов провоцирует обиду на окружающих, избавиться от которой будет не так-то просто.
Стоило бы поговорить о важных для вас вопросах откровенно, по возможности сохраняя спокойствие и не забывая о чувстве юмора. Если вы чувствуете, что на это не способны, отложите диалог, займитесь делами, которые помогают восстановить душевное равновесие. Выбор у вас весьма велик – от медитации и занятий спортом до сложного рукоделия. Главное – не перегружать себя и соблюдать осторожность.
Рыбы
Рыбы могут казаться окружающим ленивыми и вялыми, но впечатление это обманчиво: сегодня представители данного знака проделывают колоссальную внутреннюю работу. Они избавляются от стереотипов, прощаются с заблуждениями, исправляют ошибки, и, главное, делают все возможное, чтобы взять под контроль собственную жизнь.
Одни ограничатся незначительными переменами, другие решатся на настоящую революцию; большинству Рыб присущ тот «разумный эгоизм», который позволяет и собственных целей добиваться, и окружающим не вредить. День это действительно очень значимый: он становится отправной точкой многих важных событий.