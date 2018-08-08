Модель plus-size, которая обвинила Бузову в плагиате, стала певицей

Юлия Рыбакова отметила, что приступает к написанию целого альбома, который, вероятно, появится в обозримом будущем, пишет Лайф.
Российская модель Юлия Рыбакова, которая "потеряла платье" на каннском фестивале, записала песню "Ищу тебя". Об этом сообщает Super.ru. Точнее, она стала вовсю раскручивать клип, который уже был опубликован на YouTube в декабре прошлого года, но не собрал огромного количества просмотров.
Девушка честно призналась, что не борется за звание лучшей певицы. Даже отметила, что сейчас сложно её назвать таковой.
— Не могу назвать себя ещё певицей. Но столько много песен не у певицы просто не может быть! Я не борюсь за звание лучшей певицы, я делаю это просто потому, что все мечты должны сбываться! — написала она в своём "инстаграме".
При этом Рыбакова отметила, что приступает к записи альбома.
— Многие привыкли видеть стройных девушек с "остро" выраженными рёбрами и скулами на телеэкранах... Но я буду разбивать стереотипы, — предупредила она.
Напомним, на красную дорожку Рыбакова пришла в ярко-красном платье с длинным шлейфом. И он слетелво время её "проходки". СМИ и блогеры потом долго спорили, специально ли модель это сделала. А она тем временем заработала целое состояние на рекламе.
В начале июня на Премии Муз-ТВ подобный казус произошёл с Ольгой Бузовой. Она приехала на церемонию на коне, а, когда позировала прессе и махала поклонникам, шлейф взял и слетел. Рыбакова не могла не обратить внимания, что это "её фишка". Поклонники Бузовой тоже возмутились "отсутствием оригинальности" в жесте исполнительницы.