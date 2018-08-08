Коллега Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» впервые станет отцом
7 августа 2018, 18:35
Как сообщает издание Us Weekly, актер, сыгравший главную роль вместе с Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", Патрик Джей Адамс и его супруга, актриса Тройэн Беллисарио, исполнившая главную роль в сериале "Милые обманщицы", впервые станут родителями, пишет Сегодня.
Пару в последний раз видели в Лондоне на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. И уже тогда Тройэн заподозрили в беременности.
Пара начала встречаться в 2009 году. В 2014 году Патрик и Тройэн объявили о помолвке. 10 декабря 2016 года пара поженилась в Калифорнии.