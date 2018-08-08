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  • Коллега Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» впервые станет отцом

Коллега Меган Маркл по сериалу «Форс-мажоры» впервые станет отцом

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Patrick J Adams at the "Broken Star" Premiere on the TCL Chinese Theater 6 on July 18, 2018 in Los Angeles, CA. (Photo by Katrina Jordan/Sipa USA)

ФОТО: Hutchins Photo / Katrina Jordan/Sipa USA

Как сообщает издание Us Weekly, актер, сыгравший главную роль вместе с Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", Патрик Джей Адамс и его супруга, актриса Тройэн Беллисарио, исполнившая главную роль в сериале "Милые обманщицы", впервые станут родителями, пишет Сегодня.

Пару в последний раз видели в Лондоне на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. И уже тогда Тройэн заподозрили в беременности.

Patrick J. Adams ja abikaasa Troian Bellisario.

ФОТО: Ian West / AP

Пара начала встречаться в 2009 году. В 2014 году Патрик и Тройэн объявили о помолвке. 10 декабря 2016 года пара поженилась в Калифорнии.

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