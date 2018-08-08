Горячие фото и видео: в Бразилии выбирают самую красивую попу
7 августа 2018, 18:15
В Бразилии проходит ежегодный конкурс красоты Miss Bumbum, на котором выбирают самую красивую попу.
По данным бразильских СМИ конкурсантки позировали в желтых трико на авеню Паулиста в Сан-Паулу 6 августа.
В этом году в конкурсе приняли участие также две девушки-трансгендера.
В конкурсе участвуют 27 девушек, каждая из которых представляет бразильские штаты. Победительница получит выигрыш в размере 50 000 реалов (около 20 000 евро), рекламные контракты и возможность выступлений на всевозможных мероприятиях.
В 2017 году титул Miss Bumbum получила Рози Оливейра, которая представляла штат Амазонас.
В этом году финал конкурса пройдет 5 ноября в Сан-Паулу.