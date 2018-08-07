Костенко и Тарасов подвергли новорожденную дочь смертельной опасности

"Все самое лучшее впереди. Проводите больше времени с любимыми (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Дмитрий Тарасов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "И все слова станут такими несерьезными", – вторила мужу Анастасия Костенко в своем аккаунте.

Подписчики неоднозначно восприняли идиллический кадр. Многие поклонники испугались за новорожденную дочь футболиста и модели. "Чувак, опасно оставлять так коляску... Даже если она на тормозах", "Коляска в опасном месте стоит, страшно смотреть", "вдруг собака толкнёт коляску", "Как напоминание! В Омске был такой случай, так же рядом стояли родители, отвернулись на секунду сделать фото. Подул сильный ветер, коляска покатилась и ускользнула в реку на глазах родителей. Отец долго нырял, но так и не смог найти ребенка - подводные течения! Огромное горе было! Родители будьте внимательны, ни на секунду не оставляйте детей без присмотра, особенно маленьких и беззащитных!", – распереживались поклонники.