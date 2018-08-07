Заболевание Юлии Началовой привело к ужасающим последствиям

«Подагру у Юли обнаружили больше пяти лет назад, – рассказали «СтарХиту» в окружении звезды. – С тех пор болезнь проявляет себя по-разному. Периодически случаются обострения: суставы на руках и ногах увеличиваются в несколько раз. Конечно, она испытывает дискомфорт. Все-таки публичный человек, все время на виду».

Чтобы не привлекать лишнее внимание, певица старается выбирать более закрытую одежду. Иногда спасают перчатки, но летом их особо не поносишь.

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Чаще всего подагра появляется на фоне проблем с почками, они плохо работают и выводят недостаточное количество мочевой кислоты, – объяснила «СтарХиту» Наталья Соколова, врач-ревматолог. – Прежде всего нужно снять воспаление, а затем очистить организм. Одной диеты не хватит. Порой людям приходится принимать лекарства годами. В запущенных случаях соли убирают с помощью процедуры очистки крови – плазмафереза. Ее можно проходить раз в шесть месяцев

Началова не скрывает, что одиннадцать лет назад ей сделали неудачную операцию по увеличению груди. Врачи предупреждали звезду о возможных рисках. В итоге случилось самое страшное: импланты не прижились, и началось заражение крови.

Я чуть не умерла, но меня вовремя откачали и поставили на ноги», – делилась со «СтарХитом» Началова. – Теперь я крайне внимательно отношусь к собственному здоровью

Однако с последствиями Началова борется до сих пор. Сепсис привел к нарушению функции почек, а затем возникла подагра. С тех пор певица периодически садится на строгую диету, полностью исключающую мясо, бульоны, алкоголь и фаст-фуд.