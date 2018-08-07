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  • Попала в струю. Самая горячая ведущая прогноза погоды показала освежающее видео

Попала в струю. Самая горячая ведущая прогноза погоды показала освежающее видео Сразу в отпуск захотелось!

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ФОТО: скриншот с Life.ru

Мария Соль Перес, которая ведет прогноз погоды на аргентинском телеканале TyC Sports, порадовала поклонников своего Instagram сексуальным видео с отдыха, пишет Лайф.

На видео, выложенном в Instagram Stories, девушка подставляет ягодицы под струю воды.

Произведённый роликом эффект девушка закрепила, выложив фотографии в том же откровенном купальнике.

Поклонники горячей телеведущей поставили снимкам сотни тысяч лайков и оставили тысячи восторженных комментариев.

"Я даже не помню, что собирался написать. Твоя задница меня ошеломила", - написал один из фолловеров.

Отметим, что съёмками пятой точки телеведущая не ограничилась и сегодня выложила в "Инстаграме" новое фото — на этот раз топлес.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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