Попала в струю. Самая горячая ведущая прогноза погоды показала освежающее видео Сразу в отпуск захотелось!
7 августа 2018, 13:40
Мария Соль Перес, которая ведет прогноз погоды на аргентинском телеканале TyC Sports, порадовала поклонников своего Instagram сексуальным видео с отдыха, пишет Лайф.
На видео, выложенном в Instagram Stories, девушка подставляет ягодицы под струю воды.
Произведённый роликом эффект девушка закрепила, выложив фотографии в том же откровенном купальнике.
Поклонники горячей телеведущей поставили снимкам сотни тысяч лайков и оставили тысячи восторженных комментариев.
"Я даже не помню, что собирался написать. Твоя задница меня ошеломила", - написал один из фолловеров.
Отметим, что съёмками пятой точки телеведущая не ограничилась и сегодня выложила в "Инстаграме" новое фото — на этот раз топлес.
Фото смотри ЗДЕСЬ!