Попала в струю. Самая горячая ведущая прогноза погоды показала освежающее видео

На видео, выложенном в Instagram Stories, девушка подставляет ягодицы под струю воды.

Произведённый роликом эффект девушка закрепила, выложив фотографии в том же откровенном купальнике.

Поклонники горячей телеведущей поставили снимкам сотни тысяч лайков и оставили тысячи восторженных комментариев.

"Я даже не помню, что собирался написать. Твоя задница меня ошеломила", - написал один из фолловеров.

Отметим, что съёмками пятой точки телеведущая не ограничилась и сегодня выложила в "Инстаграме" новое фото — на этот раз топлес.