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Звезда «Такси» был звезрски избит в московском ночном клубе

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Сами Насери

ФОТО: Scanpix

Неизвестный ударил Сами Насери в одном из столичных клубов, после чего французу потребовалась медпомощь, пишет Лайф.

Французский актер Сами Насери, ставший звездой мирового уровня после исполнения главной роли в фильме "Такси", обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после драки в одном из ночных клубов Москвы.

У звезды диагностировали закрытую черепно-мозговую травму после того, как его избил незвестный в одном из московских клубов. При этом, как отмечает "Интерфакс", госпитализация французскому актёру не понадобилась.

Как только медики выявили у него ЗЧМТ, оказали помощь, он покинул больницу.

Ранее издание МК сообщило, что в ночь на воскресенье, 5 августа, Насери был избит в столичном караоке-клубе Voice, который располагается на Тверской улице. Актер отдыхал там вместе с братом Биби Насери.

По данным издания, драка произошла в результате конфликта с другим посетителем, который ударил актера по лицу.

Напомним, скандальная звезда Сами Насери, известный во Франции по хроникам многочисленных происшествий, драк и ДТП, в последний год практически живет в России. Здесь он задействован во французской картине под названием "Краб", которую на территории РФ снимает его брат - Биби Насери. Картину планируется закончить до зимы 2018 года. Прокатывать фильм будет французская компания.

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