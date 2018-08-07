Звезда «Такси» был звезрски избит в московском ночном клубе

Французский актер Сами Насери, ставший звездой мирового уровня после исполнения главной роли в фильме "Такси", обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после драки в одном из ночных клубов Москвы.

У звезды диагностировали закрытую черепно-мозговую травму после того, как его избил незвестный в одном из московских клубов. При этом, как отмечает "Интерфакс", госпитализация французскому актёру не понадобилась.

Как только медики выявили у него ЗЧМТ, оказали помощь, он покинул больницу.

Ранее издание МК сообщило, что в ночь на воскресенье, 5 августа, Насери был избит в столичном караоке-клубе Voice, который располагается на Тверской улице. Актер отдыхал там вместе с братом Биби Насери.

По данным издания, драка произошла в результате конфликта с другим посетителем, который ударил актера по лицу.