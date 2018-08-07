Звезда «Такси» был звезрски избит в московском ночном клубе

Неизвестный ударил Сами Насери в одном из столичных клубов, после чего французу потребовалась медпомощь, пишет Лайф.
Французский актер Сами Насери, ставший звездой мирового уровня после исполнения главной роли в фильме "Такси", обратился в НИИ скорой помощи имени Склифосовского после драки в одном из ночных клубов Москвы.
У звезды диагностировали закрытую черепно-мозговую травму после того, как его избил незвестный в одном из московских клубов. При этом, как отмечает "Интерфакс", госпитализация французскому актёру не понадобилась.
Как только медики выявили у него ЗЧМТ, оказали помощь, он покинул больницу.
Ранее издание МК сообщило, что в ночь на воскресенье, 5 августа, Насери был избит в столичном караоке-клубе Voice, который располагается на Тверской улице. Актер отдыхал там вместе с братом Биби Насери.
По данным издания, драка произошла в результате конфликта с другим посетителем, который ударил актера по лицу.
Напомним, скандальная звезда Сами Насери, известный во Франции по хроникам многочисленных происшествий, драк и ДТП, в последний год практически живет в России. Здесь он задействован во французской картине под названием "Краб", которую на территории РФ снимает его брат - Биби Насери. Картину планируется закончить до зимы 2018 года. Прокатывать фильм будет французская компания.