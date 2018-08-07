Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

Каролина Куек, более известная как Ани Лорак - известная украинская певица, участвовавшая в «Евровидении-2008», обладательница многочисленных премий и наград. На прошлой неделе стало известно о том, что ее муж, турок по происхождению, Мурат Налчаджиоглу, ей изменяет. Так, пока певица выступала на фестивале «ЖАРА», который проводился в Баку, ее супруг был замечен в киевском караоке-баре в обнимку с тусовщицей Яной Беляевой, торгующей одеждой и обувью в социальных сетях. Более того, украинские знакомые певицы утверждают, что это совсем не новость, и о похождениях Мурата на Украине уже давно всем известно.

В Сети мелькали несколько высказываний людей, знакомых с ситуацией в семье. Выяснилось, что многие из них считают брак Лорак с Налчаджиоглу фиктивным.

«Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил и нервы женщинами на букву «б» потрепал. Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шмар, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас на Украине. Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охренел и изменяет уже открыто», — заявила киевлянка Амелия Поганич.

«Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой - 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит», — утверждает еще одна жительница Киева Светлана Коба.

Интересным фактом является то, что и сама Ани Лорак никогда не акцентировала внимание на личной жизни, а в семейных трудностях винила себя, ведь она не могла проводить с мужем достаточно времени из-за большой загруженности.

«Вскоре после свадьбы мы чуть не разошлись. Думаю, я здесь не новичок. Это проблема любого публичного человека. Если ты востребован, у тебя карьера, есть коллектив, музыканты, балет - 350 человек, которые зависят от тебя, они приходят и говорят: «Мы хотим зарплату. У нас семьи». Ты должен как-то обеспечить этих людей. И все меньше места остается для своей семьи. У нас с Муратом был очень сложный период. Пришлось снимать шпильки, платья, украшения, смывать макияж и превращаться в котенка, буквально просить: «Не уходи! Не бросай меня!» Мурат поставил условие, что я буду меньше давать концертов. Я пообещала. Есть периодически какие-то сбои в системе, но я стараюсь их отслеживать и быстренько форматировать на нужную струю», - говорила певица в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».

Это наталкивает некоторых людей на рассуждения о том, что брак действительно был пиар-ходом, а сама Ани также не верна своему мужу. Так, некоторое время назад в Сети ходили слухи о связи Лорак с женатым российским олигархом преклонного возраста, поселившим ее в своем элитном поселке и оплачивавшим ее дуэты со своим сыном.